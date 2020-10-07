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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.10.2020
11:05 07.10.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 7 октября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3300
|Укрстройинвестбанк
|28,4000
|Правекс
|28,3000
|Форвард банк
|28,4000
|Коминвестбанк
|28,3000
|Пивденный
|28,4300
|Банк Сич
|28,3000
|OTP Bank
|28,4500
|Форвард банк
|28,2500
|Банк Сич
|28,4500
|Укрэксимбанк
|28,2500
|Правекс
|28,4500
|Укрстройинвестбанк
|28,2500
|Окси банк
|28,4800
|OTP Bank
|28,2500
|Приватбанк
|28,4900
|Ощадбанк
|28,2200
|Глобус
|28,5000
|Окси банк
|28,2200
|Коминвестбанк
|28,5000
|Приватбанк
|28,2000
|ТАСкомбанк
|28,5000
|Глобус
|28,2000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Альфа-банк
|28,2000
|Укрэксимбанк
|28,5000
|ТАСкомбанк
|28,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,5500
|Пивденный
|28,0300
|Ощадбанк
|28,6000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,8000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,2200
|Глобус
|33,4000
|Форвард банк
|33,2000
|Банк Сич
|33,4500
|OTP Bank
|33,2000
|Пивденный
|33,4500
|Укрстройинвестбанк
|33,1000
|Правекс
|33,4500
|Окси банк
|33,1000
|Укрстройинвестбанк
|33,4500
|Банк Сич
|33,1000
|OTP Bank
|33,5000
|Коминвестбанк
|33,0500
|Коминвестбанк
|33,5000
|Альфа-банк
|33,0500
|Украинский Капитал
|33,5000
|Укрэксимбанк
|33,0000
|Окси банк
|33,5200
|Приватбанк
|33,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,5500
|Пивденный
|32,9500
|Приватбанк
|33,5570
|ТАСкомбанк
|32,9000
|Ощадбанк
|33,5800
|Глобус
|32,9000
|Форвард банк
|33,6000
|Правекс
|32,8500
|Укрэксимбанк
|33,7000
|Ощадбанк
|32,7500
|ТАСкомбанк
|33,8500
|Украинский Капитал
|31,5000
|Альфа-банк
|34,0500
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