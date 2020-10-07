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Цена на золото снижается 7 октября на фоне укрепления доллара
09:26 07.10.2020 |
Золото в среду утром дешевеет на 1%, на рынках сохраняется неопределенность относительно стимулирования экономики США и президентских выборов, что поддерживает доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,03% - или на 19,75 доллара, до 1889,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,11% - до 23,655 доллара за унцию.
Инвесторы реагируют на новости из США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики отменяются до выборов из-за разногласий по объему стимулирования. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона долларов.
В результате курс доллара укрепляется, так как американская валюта выступает как более надежный актив. В свою очередь, более дорогой доллар делает золото менее доступным для владеющих другой валютой инвесторов, что сдерживает котировки металла.
Золото при этом также является более надежным активом, однако, аналитики отмечают, что цена на золото остается более чувствительной к доллару, чем к рисковым настроениям рынка. С начала года золото уже подорожало на 22% из-за неопределенности по поводу перспектив восстановления мировой экономики, которую сдержала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры.
Позднее в ходе торгов трейдеры ожидают публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы ожидают от Федрезерва подсказок по поводу текущих рисков для экономики и перспектив ее восстановления в условиях пандемии коронавируса. Информация из документа может повлиять на курс доллара, к которому чувствительна цена на золото.
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