Финансовые новости
- |
- 07.10.20
- |
- 13:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 7 октября укрепляется на фоне проблем с экономическим стимулированием в США
09:21 07.10.2020 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам в среду утром поднимается, инвесторы на валютных рынках более склонны к уходу от риска после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении переговоров о стимулировании экономики до выборов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EET курс евро к доллару снижался до 1,173 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1734 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 105,72 иены со 105,62 иены на прошлом закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 93,84 пункта.
На рынках наблюдается уход от риска после новостей из США. Трамп ранее заявил, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей - до ноябрьских президентских выборов. Причиной послужили разногласия по поводу объемов стимулирования: спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона.
В результате фондовые индексы США опустились накануне более чем на 1% по основным индексам а доллар, традиционно более надежный актив, дорожает.
"Реакция представляет типичные торги с уходом от риска, когда покупают доллар и иену против других валют. Без дополнительного стимулирования и экономика США замедлится, и мировая экономика замедлится", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
Рынки также ожидают публикации позднее в среду протокола первого из двух осенних заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое прошло 15-16 сентября. Следующее заседание запланировано на 4-5 ноября. Инвесторы надеются получить от регулятора подсказки о перспективах восстановления экономики страны на фоне ситуации с коронавирусом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минский формат скорее мертв. Зачем Кравчуку совет из «донецких старцев» при ТКГ
ТОП-НОВОСТИ
|От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС
|Виталий Портников: Зеленскому не удастся успокоить европейцев
|Привет из 90-х. Что происходит между Нацбанком и Советом НБУ
|«Волна» всегда смывает все прошлое». Как Зеленский признался Брюсселю в самых сокровенных страхах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые биржи АТР 7 октября закрылись в основном ростом
|Отчет: в 2020 году закрылось 75 криптовалютных бирж
|Справочный курс гривны 7 октября повышен на 5,57 коп до 28,3246 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.10.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.10.20
|Международные резервы Украины в сентябре упали на 8,7% - до $26,5 млрд из-за выплат по госдолгу и интервенций - Нацбанк
Это интересно
|Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов
|Нидерланды начнут использовать водородные поезда. Тестовые испытания прошли успешно
|Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций
|Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi
|Google теперь публично будет журить производителей Android-смартфонов за небезопасное ПО
|Началось распространение Google TV для Android
|Vivo X50 Pro+ ворвался в топ лучших камерофонов мира. Он снимает лучше Samsung Galaxy S20 Ultra и Xiaomi Mi 10 Pro