Доллар 7 октября укрепляется на фоне проблем с экономическим стимулированием в США

Курс доллара к другим основным мировым валютам в среду утром поднимается, инвесторы на валютных рынках более склонны к уходу от риска после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении переговоров о стимулировании экономики до выборов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 EET курс евро к доллару снижался до 1,173 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1734 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 105,72 иены со 105,62 иены на прошлом закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 93,84 пункта.

На рынках наблюдается уход от риска после новостей из США. Трамп ранее заявил, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей - до ноябрьских президентских выборов. Причиной послужили разногласия по поводу объемов стимулирования: спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона.

В результате фондовые индексы США опустились накануне более чем на 1% по основным индексам а доллар, традиционно более надежный актив, дорожает.

"Реакция представляет типичные торги с уходом от риска, когда покупают доллар и иену против других валют. Без дополнительного стимулирования и экономика США замедлится, и мировая экономика замедлится", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

Рынки также ожидают публикации позднее в среду протокола первого из двух осенних заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое прошло 15-16 сентября. Следующее заседание запланировано на 4-5 ноября. Инвесторы надеются получить от регулятора подсказки о перспективах восстановления экономики страны на фоне ситуации с коронавирусом.