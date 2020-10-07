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Зеленский подписал закон об ограничении пени и штрафов по микрозаймам
Президент Владимир Зеленский подписал закон о распространении действия закона "О потребительском кредитовании" на кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, а также на займы, размер которых не превышает одну минимальную зарплату (5000 грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины
По закону, максимальная сумма начисленных штрафов и пени по микрокредитам не должна превышать двойную сумму полученного кредита.
Также закон предусматривает, что в случае просрочки ставка по микрокредитом не может меняться в худшую для клиента сторону.
Через три месяца со дня опубликования закона финкомпании будут обязаны указывать, в том числе и в рекламе, реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения затраты клиента.
"В 2019 году средняя сумма кредита физлица составляла 3 711 грн. Так как требования к раскрытию информации не распространялись на так называемые микрокредиты, граждане имели немало проблем. Среди основных - непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки, которые могли утроить или даже увеличить в десятки раз долг человека", - заявила руководитель управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.
Закон запрещает финкомпаниям указывать процентные ставки, которые могут действовать в течение короткого льготного периода, что приводит к неправильному пониманию стоимости кредита.
Договор микрокредита должен будет содержать полную информацию о займе, в том числе полную процентную ставку, наличие дополнительных и сопутствующих услуг, ориентировочную общую стоимость кредита, график платежей, а также информацию о санкциях в случае просрочки.
Кроме этого, финансовой компании нельзя будет менять условия договора в одностороннем порядке.
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