Чистая продажа валюты населением в сентябре сократилась до $136 миллионов

Продажа наличной валюты населением в сентябре 2020 года выросла до $1,48 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,35 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в сентябре составила $135,5 млн, по сравнению с $151,2 млн месяцем ранее.

Как сообщалось, в августе украинцы сократили продажу валюты до $1,4 млрд в эквиваленте, а также покупку - до $1,3 млрд. Таким образом, объем продажи населением наличной валюты превысил объем покупки на $151,2 млн.

Продажа наличной валюты населением в июле 2020 года выросла до $1,54 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,32 млрд. Оба эти показателя являются максимальными с декабря 2019 года.