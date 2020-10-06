Справочный курс гривны 6 октября повышен на 2,04 коп до 28,3803 грн/$1

|Показатель
|05.10.2020
|05.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4007
|28.3803
|0.072
Данные: НБУ
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12:30 06.10.2020 |
Национальный банк 6 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.04 коп. до 28.3803 UAH/USD.
|Показатель
|05.10.2020
|05.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4007
|28.3803
|0.072
Данные: НБУ
|
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