Таможня США начнет отслеживание внутренних операций с биткоином

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) намерена автоматизировать контроль за внутренними финансовыми операциями, в том числе за транзакциями с биткоином. Соответствующее ПО должно стать дополнением к существующему решению с открытым исходным кодом.

Запрос на информацию подал технический отдел ICE. От компаний ждут решений, которые помогут оцифровать существующие операции и добавят централизованную систему учета. Она должна автоматизировать документооборот, связанный с финансовыми операциями.

ICE привела несколько примеров использования биткоина, в том числе его покупку на биржах и последующий перевод монет на личный аппаратный кошелек, а также дальнейшие расходы с использованием криптовалюты. Также были учтены комиссии за покупку, награды майнерам при осуществлении транзакций и другие сопутствующие расходы.

Ведомство рассчитывает, что ПО позволит отследить переводы, покупку и расходы с использованием биткоина.

Компании, готовые предложить подходящее решение, могут подать заявки до 9 ноября.

Напомним, это уже не первый раз, когда государственные ведомства США проводят конкурсы на создание решений, связанных с блокчейном или цифровыми валютами.

В сентябре Министерство внутренней безопасности США предложило разработчикам $25 000 за дизайн пользовательского интерфейса цифрового кошелька.



