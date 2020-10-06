Финансовые новости
- |
- 06.10.20
- |
- 11:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.10.2020
10:43 06.10.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
|дата
|UONIA
|04.09.2020
|5.0545
|07.09.2020
|5.0953
|08.09.2020
|5.0893
|09.09.2020
|5.1222
|10.09.2020
|5.1342
|11.09.2020
|5.0911
|14.09.2020
|5.1179
|15.09.2020
|5.0927
|16.09.2020
|5.1270
|17.09.2020
|5.0857
|18.09.2020
|5.2100
|21.09.2020
|5.0770
|22.09.2020
|5.1142
|23.09.2020
|5.0780
|24.09.2020
|5.0471
|25.09.2020
|4.9538
|28.09.2020
|5.0486
|29.09.2020
|5.0714
|30.09.2020
|4.9409
|01.10.2020
|5.0900
|02.10.2020
|5.0338
|05.10.2020
|5.1000
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коллективная безответственность: Почему Ермак заговорил о том, что ТКГ ничего не решает
|Тимошенко между Ахметовым и Коломойским. Какие подножки Зеленскому готовит «Батьківщина»
|Дедушка в трусиках. Почему Кремль перешел к тактике мелких пакостей
|Позитив недели. Новая «тепловая» головка самонаведения позволит Украине делать свои «Джавелины»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Плазменная резка металла в Киеве. Для кого она нужна
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 06.10.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.10.2020
|Объемы торгов на биткоин-биржах в сентябре превысили $169 млрд
|Цена на золото 6 октября снижается в рамках коррекции и на новостях из США
|Курс доллара снижается 6 октября на склонности к риску после новостей из США
|Биржи Азии 6 октября растут на оптимизме из США
Это интересно
|Google Карты для Android получили тёмную тему
|У нового Kia Sorento появилась внедорожная версия X-Line
|Microsoft представила бюджетный ноутбук Surface Laptop Go
|Audi раскрыла характеристики подзаряжаемого гибрида А3 Sportback 40 TFSI e, который пришёл на смену A3 Sportback e-tron
|В Telegram появилась функция комментирования постов
|Сделка между NVIDIA и Arm таит угрозу для всей информационной экосистемы Китая
|Кроссовер Buick Electra получил «космический» дизайн