Объемы торгов на биткоин-биржах в сентябре превысили $169 млрд

Криптовалютные биржи из индекса обоснованного объема The Block зафиксировали за сентябрь совокупный торговый оборот более $169 млрд, сообщило издание.

Аналитики The Block учитывают объемы торгов 24 бирж, у которых признали торговые обороты полностью или в значительной степени реальными. По этому критерию в индекс не попал ряд известных платформ, включая Huobi, OKEx, Bithumb, Upbit, KuCoin и Coinfloor.

Сентябрь стал вторым по объемам торгов месяцем в 2020 году, уступив августу.

Крупнейшей по обороту биржей остается Binance, показатель которой за месяц составил $113 млрд или 66,8% от общего.

За ней следуют Coinbase с долей 8% и LMAX Digital - 5,7%.

Напомним, объем торгов на децентрализованных биржах за сентябрь превысил $23 млрд.



