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Цена на золото 6 октября снижается в рамках коррекции и на новостях из США
09:25 06.10.2020 |
Котировки золота во вторник утром опускаются после роста понедельника, вызванного снижением курса доллара, трейдеры также обращают внимание на новости из США о возвращении президента Дональда Трампа в Белый дом из больницы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.58 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,22% - или на 4,25 доллара, до 1915,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,45% - до 24,45 доллара за унцию.
Днем ранее стоимость золота поднялась почти с 1905 до 1920 долларов за унцию из-за ослабления курса доллара. Более дешевый доллар поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится дешевле для владеющих другой валютой инвесторов.
"Учитывая, что индекс доллара снижается, это, скорее всего, поддержит цены на золото и смягчит их снижение. В целом тренд по золоту стал "бычьим", - приводит агентство Рейтер мнение стратега DailyFx Маргарет Янг (Margaret Yang). Во второй половине сентября стоимость золота находилась на уровне ниже 1900 долларов, но с прошлой недели показатель стал постепенно подниматься.
Рынки обращают внимание и на новости из США. Ранее президент Трамп покинул госпиталь, где на протяжении трёх дней лечился от коронавируса, и вернулся долечиваться в Белый дом. Такие новости несколько усилили склонность инвесторов к риску, что негативно для золота, которое традиционно выступает как более надежный актив.
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