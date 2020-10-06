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Курс доллара снижается 6 октября на склонности к риску после новостей из США
08:58 06.10.2020 |
Курс доллара к основным мировым валютам во вторник утром несколько снижается на фоне роста склонности трейдеров к риску, поскольку президент США Дональд Трамп уже покинул больницу и вернулся в Белый дом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.41 EET курс евро к доллару рос до 1,1791 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1781 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 105,66 иены со 105,72 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 93,41 пункта.
Рисковые настроения на рынках несколько подкрепляются после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом из больницы, где находился три дня из-за лечения от коронавируса. Доллар традиционно выступает более надежным активом, поэтому спрос на него снижается в случае ослабления глобальных рисков.
Трамп и кандидат на президентский пост США от Демократической партии Джо Байден участвуют в предвыборной гонке, выборы президента должны состояться в ноябре. Опасения по поводу здоровья Трампа вызвали на прошлой неделе уход от риска.
Инвесторы теперь ожидают новости по новому пакету стимулирования экономики США. Конгресс уже выделил более 3 триллионов долларов на эти цели, но переговоры о новом пакете не могут серьезно продвинуться с начала августа.
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