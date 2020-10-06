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НБУ 28 сентября - 2 октября сократил продажу валюты для поддержки гривны в три раза
15:08 05.10.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 28 сентября - 2 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 51,10 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей более чем в раза (160,50 млн долларов).
По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3574,40 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 935,00 млн долларов.
Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.
Население Украины в сентябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 483,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 347,5 млн долларов. Таким образом, в сентябре снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 135,5 млн долларов, которая была меньше, чем в августе (151,2 млн долларов).
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