Операции НБУ по регулированию ликвидности банков

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|29.09
|50.0 (7.0)
|-
|30.09
|175.7 (7.0)
|-
|01.10
|242.7 (7.0)
|-
|02.10
|267.0 (7.0)
|62.5 (6.0; 83)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|29.09
|16861.0 (5.0)
|-
|30.09
|25380.0 (5.0)
|-
|01.10
|30143.0 (5.0)
|-
|02.10
|21307.0 (5.0)
|106334.0 (6.0; 7)
Данные НБУ