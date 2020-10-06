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ЕЦБ подал заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро»
Юристы Европейского центрального банка (ЕЦБ) отправили заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро». Информация об этом опубликована на сайте департамента ЕС по интеллектуальной собственности.
Заявка отправлена 22 сентября, хотя регулятор до сих пор не определился с окончательным решением по цифровому евро. В ближайшее время рабочая группа должна представить отчет о целесообразности выпуска нового платежного средства.
Ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно выступала на тему выпуска цифровых валют. В своем недавнем обращении она подчеркнула необходимость оставаться в курсе глобальных изменений финансовой системы как из-за развития технологий, так и по причине усиливающегося протекционизма.
Напомним, Лагард уточнила, что цифровой евро станет лишь альтернативой. В основе европейской платежной системы останется фиатная валюта.
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