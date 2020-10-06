Справочный курс гривны 5 октября понижен на 6,06 коп до 28,4007 грн/$1

|Показатель
|02.10.2020
|05.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3401
|28.4007
|0.214
Данные: НБУ
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13:33 05.10.2020 |
Национальный банк 5 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.06 коп. до 28.4007 UAH/USD.
|Показатель
|02.10.2020
|05.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3401
|28.4007
|0.214
Данные: НБУ
|
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