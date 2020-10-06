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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.10.2020
11:08 05.10.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 октября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Пивденный
|28,3500
|Укрстройинвестбанк
|28,4000
|Правекс
|28,3300
|OTP Bank
|28,4500
|Креди Агриколь
|28,3200
|Банк инвестиций и сбережений
|28,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3000
|Пивденный
|28,4500
|Банк Сич
|28,3000
|Правекс
|28,4500
|Форвард банк
|28,2500
|Креди Агриколь
|28,4800
|Укрэксимбанк
|28,2500
|Банк Сич
|28,5000
|Укрстройинвестбанк
|28,2500
|ТАСкомбанк
|28,5000
|OTP Bank
|28,2500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Ощадбанк
|28,2200
|Укрэксимбанк
|28,5000
|Альфа-банк
|28,2000
|Форвард банк
|28,5000
|Приватбанк
|28,1500
|Приватбанк
|28,5714
|ТАСкомбанк
|28,1000
|Ощадбанк
|28,5800
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,8000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,1800
|OTP Bank
|33,2500
|Креди Агриколь
|33,1200
|Укрстройинвестбанк
|33,2500
|Пивденный
|33,1000
|Банк Сич
|33,4000
|Банк Сич
|33,1000
|Креди Агриколь
|33,4300
|Форвард банк
|33,0000
|Приватбанк
|33,4448
|Укрэксимбанк
|32,9500
|Ощадбанк
|33,4500
|OTP Bank
|32,9500
|Правекс
|33,4500
|Приватбанк
|32,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,4800
|Укрстройинвестбанк
|32,8000
|Украинский Капитал
|33,5000
|Правекс
|32,8000
|Форвард банк
|33,5000
|Альфа-банк
|32,7500
|Пивденный
|33,6000
|Ощадбанк
|32,7000
|ТАСкомбанк
|33,6000
|ТАСкомбанк
|32,6500
|Укрэксимбанк
|33,6000
|Украинский Капитал
|31,5000
|Альфа-банк
|33,7500
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