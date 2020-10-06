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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.10.2020

11:08 05.10.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 октября 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Пивденный 28,3500 Укрстройинвестбанк 28,4000
Правекс 28,3300 OTP Bank 28,4500
Креди Агриколь 28,3200 Банк инвестиций и сбережений 28,4500
Банк инвестиций и сбережений 28,3000 Пивденный 28,4500
Банк Сич 28,3000 Правекс 28,4500
Форвард банк 28,2500 Креди Агриколь 28,4800
Укрэксимбанк 28,2500 Банк Сич 28,5000
Укрстройинвестбанк 28,2500 ТАСкомбанк 28,5000
OTP Bank 28,2500 Украинский Капитал 28,5000
Ощадбанк 28,2200 Укрэксимбанк 28,5000
Альфа-банк 28,2000 Форвард банк 28,5000
Приватбанк 28,1500 Приватбанк 28,5714
ТАСкомбанк 28,1000 Ощадбанк 28,5800
Украинский Капитал 27,0000 Альфа-банк 28,8000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Банк инвестиций и сбережений 33,1800 OTP Bank 33,2500
Креди Агриколь 33,1200 Укрстройинвестбанк 33,2500
Пивденный 33,1000 Банк Сич 33,4000
Банк Сич 33,1000 Креди Агриколь 33,4300
Форвард банк 33,0000 Приватбанк 33,4448
Укрэксимбанк 32,9500 Ощадбанк 33,4500
OTP Bank 32,9500 Правекс 33,4500
Приватбанк 32,9000 Банк инвестиций и сбережений 33,4800
Укрстройинвестбанк 32,8000 Украинский Капитал 33,5000
Правекс 32,8000 Форвард банк 33,5000
Альфа-банк 32,7500 Пивденный 33,6000
Ощадбанк 32,7000 ТАСкомбанк 33,6000
ТАСкомбанк 32,6500 Укрэксимбанк 33,6000
Украинский Капитал 31,5000 Альфа-банк 33,7500

 

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