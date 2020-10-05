Цена золота колеблется около $1900 в ожидании новостей о здоровье Трампа

Цена на золото колеблется, оставаясь в районе 1,9 тысячи долларов, - инвесторы ожидают ясности по состоянию здоровья президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом за месяц до президентских выборов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.46 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,52% - или на 9,9 доллара, до 1897,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,29% - до 23,96 доллара за унцию.

Внимание трейдеров сосредоточено на состоянии здоровья Трампа, который в пятницу сообщил, что заболел коронавирусом. Новость привела к уходу трейдеров от риска. В результате фондовые рынки снизились, нефть стала дешеветь, а иена укреплялась к доллару.

Цена на золото несколько выросла после сообщения о болезни Трампа, но на данный момент вернулась к прежнему уровню - чуть ниже 1,9 тысячи долларов.

Вокруг состояния здоровья президента США сохраняется неопределенность. Врачи сообщали о высокой температуре у Трампа и о том, что ему давали кислород в пятницу. Вместе с тем они заявили, что его состояние улучшается, и президента могут выписать уже в понедельник.

"Для ралли цен на золото необходимы новые меры стимулирования. Без этого... на рынке драгоценных металлов настроения больше смещаются в сторону "медвежьих", - прокомментировал агентству Рейтер старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu).