Снижение учетной ставки еще не отражено в стоимости кредитов - Нацбанк

Снижение Нацбанком учетной ставки до 6% еще не полностью отражено в стоимости банковских кредитов для конечного потребителя.

Как передает Укринформ, об этом представители Национального Банка написали в колонке для сайта «Минфин», сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.

Отмечается, что с мая 2019 года благодаря умеренным инфляционным рискам Национальный банк постепенно снижал учетную ставку, и сегодня она установлена ​​на уровне 6%. Соответственно, банки начали снижать ставки по депозитам и кредитам. Если в июле прошлого года средняя ставка по кредитам для бизнеса достигала 18%, то в июле этого года стоимость займов для них сократилась до менее чем 10%. В НБУ уверяют, что нужно время, чтобы лучшие макроэкономические условия и изменение учетной ставки окончательно отразилась на стоимости кредитов для конечного потребителя - бизнеса или гражданина.

Так, снижение учетной ставки до 6% еще не полностью отражено в ставках банков. Но, кроме стоимости ресурсов для банка на ставки влияет уровень рисков по кредитам. Преимущественно принимается во внимание риск невозврата средств. Поэтому стоимость займа будет разной для различных групп заемщиков, в зависимости от вероятности того, вернут они кредит или нет.

Также значение имеет срок кредита, ведь предоставляя средства на более длительный срок, банки берут на себя высокие риски, а потому закладывают в стоимость кредита компенсацию за эти риски. Для стоимости потребительских кредитов определяющими являются высокие риски и баланс спроса и предложения. Для дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам нужен прогресс в урегулировании проблем рынка недвижимости, повышении защиты прав кредиторов и снижении кредитных рисков.

Более того, банки сегодня активно конкурируют за качественных и надежных заемщиков, которые с большой вероятностью вернут взятый кредит. Поэтому, конкурируя за таких заемщиков, банки будут предлагать для них привлекательные условия по кредитам, в том числе ценовые.

Как сообщал Укринформ, за последние три месяца средние кредитные ставки для бизнеса снизились до менее 10%. Средние ставки по ипотечным кредитам снизились с 20% в начале 2020 года до около 13% в июле.