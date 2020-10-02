Иена дорожает к доллару на известии о коронавирусе у Трампа

Курс иены растет к доллару в пятницу днем до максимума с 23 сентября после того, как новости о заболевании коронавирусом американского президента Дональда Трампа вызвали распродажу рисковых активов и рост спроса на более надежную японскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 EEST курс доллара к иене опускается до 105,14 иены со 105,5 иены на прошлом закрытии. Ранее в ходе торгов пятницы показатель достигал 104,94 иены - максимума для японской валюты в паре с американской за 12 дней. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1711 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1747 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,12%, до 93,82 пункта.

Мировые инвесторы с пессимизмом отреагировали на новость о том, что у Трампа и его супруги Меланьи подтвержден коронавирус COVID-19. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.

Трейдеры пытаются оценить, как положительный результат анализов на COVID-19 лидера крупнейшей мировой экономики могут отразиться на президентских выборах в США в ноябре. На этом фоне распродажи отмечаются на мировых сырьевых рынках, европейских фондовых рынках, снижаются фьючерсы на фондовые индексы США, а на валютном рынке инвесторы продают евро и, в меньшей степени, доллар и покупают иену.

"Насколько нам известно, Трамп болен не серьезно. Возможно, к началу торгов в Нью-Йорке рынки успокоятся. Однако это наносит ущерб способности Трампа проводить избирательную кампанию, а времени до выборов остается все меньше", - сказал агентству Рейтер стратег Sumitomo Mitsui Trust Bank Яко Серо (Yako Sero).

Позднее в ходе торгов на динамику курса доллара может повлиять статистика минтруда США. По прогнозам аналитиков, показатель безработицы в стране опустился до 8,2% с отметки августа в 8,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 850 тысяч после роста на 1,4 миллиона месяцем ранее.