Финансовые новости
- |
- 02.10.20
- |
- 14:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иена дорожает к доллару на известии о коронавирусе у Трампа
13:32 02.10.2020 |
Курс иены растет к доллару в пятницу днем до максимума с 23 сентября после того, как новости о заболевании коронавирусом американского президента Дональда Трампа вызвали распродажу рисковых активов и рост спроса на более надежную японскую валюту, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.43 EEST курс доллара к иене опускается до 105,14 иены со 105,5 иены на прошлом закрытии. Ранее в ходе торгов пятницы показатель достигал 104,94 иены - максимума для японской валюты в паре с американской за 12 дней. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1711 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1747 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,12%, до 93,82 пункта.
Мировые инвесторы с пессимизмом отреагировали на новость о том, что у Трампа и его супруги Меланьи подтвержден коронавирус COVID-19. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.
Трейдеры пытаются оценить, как положительный результат анализов на COVID-19 лидера крупнейшей мировой экономики могут отразиться на президентских выборах в США в ноябре. На этом фоне распродажи отмечаются на мировых сырьевых рынках, европейских фондовых рынках, снижаются фьючерсы на фондовые индексы США, а на валютном рынке инвесторы продают евро и, в меньшей степени, доллар и покупают иену.
"Насколько нам известно, Трамп болен не серьезно. Возможно, к началу торгов в Нью-Йорке рынки успокоятся. Однако это наносит ущерб способности Трампа проводить избирательную кампанию, а времени до выборов остается все меньше", - сказал агентству Рейтер стратег Sumitomo Mitsui Trust Bank Яко Серо (Yako Sero).
Позднее в ходе торгов на динамику курса доллара может повлиять статистика минтруда США. По прогнозам аналитиков, показатель безработицы в стране опустился до 8,2% с отметки августа в 8,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 850 тысяч после роста на 1,4 миллиона месяцем ранее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп сообщил заражении коронавирусом
|Отмыть на Фокине. Зачем Москва шантажирует Киев записями ТКГ
|Ядерный популизм: Как Зеленский собрался перегонять Францию
|ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иена дорожает к доллару на известии о коронавирусе у Трампа
|Справочный курс гривны 2 октября понижен на 1,37 коп до 28,3401 грн/$1
|НБУ с 1 октября начал сотрудничество с центробанками Польши и Литвы в рамках проекта ЕС Twinning
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.10.20
|Аналитик заподозрил Ethereum-майнеров в манипулировании содержимым блоков
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.10.2020
Это интересно
|Представлен улучшенный Google Фото с новыми возможностями
|Купе Ferrari Omologata выйдет в одном экземпляре
|Власти США будут настаивать на получении полного контроля над кодом TikTok
|Xiaomi Mi 10T Lite стал первым смартфоном на чипе Snapdragon 750G. Аппарат получил 120-Гц дисплей
|Snapdragon 865, 144 Гц, 64 Мп, 5000 мА·ч за 490 евро. Представлены смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro
|Первые в мире смартфоны с Android 11. Представлены Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G
|80% фишинговых сайтов, выявленных во 2 квартале 2020 года, использовали SSL-сертификаты