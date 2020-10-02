Справочный курс гривны 2 октября понижен на 1,37 коп до 28,3401 грн/$1

|Показатель
|01.10.2020
|02.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3264
|28.3401
|0.048
Данные: НБУ
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12:38 02.10.2020 |
Национальный банк 2 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.37 коп. до 28.3401 UAH/USD.
|Показатель
|01.10.2020
|02.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3264
|28.3401
|0.048
Данные: НБУ
|
|
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