НБУ с 1 октября начал сотрудничество с центробанками Польши и Литвы в рамках проекта ЕС Twinning

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября начал сотрудничество с центробанками Польши и Литвы в рамках проекта Европейского союза Twinning, направленного на усиление институциональных и регуляторных способностей Нацбанка с целью имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно сообщению на сайте НБУ в четверг вечером, проект будет длиться 21 месяц, а его финансирование происходит за счет ЕС и составляет EUR1 млн.

Центральные банки Польши и Литвы будут оказывать поддержку Нацбанку Украины по ряду направлений, в частности, по развитию подходов к банковскому надзору в рамках Процесса надзорных проверок и оценки (SREP), по внедрению системы мгновенных платежей, по совершенствованию стратегического планирования и управления процессами в центральном банке, а также по усовершенствованию процесса европейской интеграции и международного сотрудничества центробанка.

НБУ пояснил, что Twinning - это инструмент институционального развития ЕС, суть которого заключается в сотрудничестве и обмене опытом между госорганами Украины и аналогичными институтами государств-членов ЕС.

Отмечается, что тематика проектов - государственное управление и приближение национального законодательства к стандартам ЕС.

Регулятор напомнил, что Нацбанк в 2009-2011 годах уже привлекался к проекту Twinning в результате чего был успешн реализован проект "Усиление потенциала НБУ через приближение к стандартам ЕС относительно деятельности центральных банков".

