Аналитик заподозрил Ethereum-майнеров в манипулировании содержимым блоков

Развитие децентрализованных финансов могло подтолкнуть майнеров Ethereum к нечестной игре. Подозрительное расположение транзакций в блоках заметил аналитик и исследователь криптовалют под псевдонимом Frank Topbottom.

Как правило в начале блока добавляются транзакции майнеров пула, а затем - все транзакции в порядке уменьшения цены на газ. Но на фоне бума вокруг сектора DeFi картина изменилась - транзакции в блоках стали организовывать для получения «извлекаемой майнером ценности» (MEV). До сих пор этот MEV рассматривалась лишь как теоретический метод манипулирования содержимым блоков.

«MEV - это следствие того, что майнеры (операторы пулов) свободны в своем выборе порядка транзакций в блоке. Они могут быть первыми при арбитраже, при получении доступа к предложениям токенов, при ликвидациях. Кроме того, они могут и не платить за это», - написал Frank Topbottom.

Исследователь обратил внимание, что в некоторых блоках, сгенерированных пулом SparkPool, на первых местах стояли транзакции, которые в другой ситуации не попали бы туда из-за низких комиссий.

То же самое происходило и в блоках F2Pool: некоторые транзакции подозрительно часто появлялись первыми при низкой цене на газ. По мнению аналитика, это свидетельствует о MEV.

Наиболее странной оказалась транзакция, которая в обычных условиях вряд ли когда-нибудь попала в сеть: комиссия за ее обработку составила всего 2 wei (0,000000002 Gwei). На ее появление в блоке ушло всего 17 секунд.

По мнению аналитика, речь идет либо о сговоре между операторами пулов или владении ими одним лицом, либо о взятках за приоритетное место в блоке.

«В любом случае это вызывает серьезные опасения, поскольку майнеры могут начать добывать MEV чаще и в больших масштабах. Предлагаемые варианты борьбы, например, аукционы MEV, еще не реализованы. Это создает опасность будущему Ethereum», - считает исследователь.

Проблему не решит даже Ethereum 2.0, поскольку стейкеры смогут проводить аналогичные манипуляции.