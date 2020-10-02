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Золото замедляет снижение после новости о том, что Трамп болен коронавирусом
09:19 02.10.2020 |
Стоимость золота в пятницу утром несколько сократила уменьшение к предыдущему закрытию после новости о том, что президент США Дональд Трамп болен коронавирусом, сдерживает котировки укрепление доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.04 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,17%, или на 3,2 доллара, до 1913,1 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,34%, до 23,93 доллара за унцию.
Ранее в пятницу Трамп написал в Twitter, что у него и его супруги подтвержден коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. В результате стоимость золота поднялась с 1900 долларов до почти 1915 долларов, продолжая показывать снижение с прошлому закрытию. Золото традиционно считается более надежным активом.
Укрепление доллара на фоне ухода трейдеров от риска при этом сдерживает котировки золота. Более дорогой доллар делает металл недоступнее для инвесторов, владеющих другой валютой. Стоимость золота продолжает оставаться более чувствительной к доллару, чем к рисковым настроениям.
Инвесторы также оценивают ситуацию с поддержкой экономики США. Палата представителей конгресса ранее приняла закон о поддержке экономики на 2,2 триллиона долларов. При этом голосование стало чисто символическим, потому что республиканцы, контролирующие Белый дом и сенат, этот пакет отвергли.
"Наблюдался рост оптимизма по поводу обсуждения стимулирования (экономики США - ред.), но позднее в ходе дня этот оптимизм ослаб. И в результате доллар несколько ускорил рост, и теперь мы наблюдаем снижение цены на золото", - комментирует агентству Рейтер аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir).
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