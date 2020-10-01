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Финкомпании в I полугодии сократили предоставление займов на 20% - НБУ
17:32 01.10.2020 |
Рынок предоставления займов финкомпаниями, который ранее рос темпами свыше 50% в год, в первом полугодии 2020 года продемонстрировал спад: объем предоставленных кредитов сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом пришлого года, сообщил Нацбанк Украины по итогам впервые собранной им как регулятором отчетности.
"У ломбардов и лизинговых компаний объем предоставленных услуг в первом полугодии 2020 года по сравнению со вторым полугодием прошлого года упал более чем на 20%. В первом полугодии выросли только объемы факторинга на 13%", - отметил НБУ.
Согласно его данным, во втором квартале число финансовых компаний сократилось с 1040 до 976, их активы уменьшились на 17,9% - до 141,89 млрд грн, а капитал - на 30,5%, до 19,64 млрд грн.
Нацбанк уточнил, что если в первом квартале этого года 696 финкомпаний предоставили займов на 21,79 млрд грн, то во втором 773 компании - на 13,31 млрд грн, а задолженность по выданным кредитам сократилась с 68,79 млрд грн до 61,09 млрд грн.
По информации регулятора, из этой задолженности 48,75 млрд грн приходится на юрлица, 12,17 млрд грн - на физлица, а 0,18 млрд грн - на физлиц-предпринимателей. Число договоров о займах сократилось с 3,55 млн в первом квартале до 1,98 млн во втором, в том числе с физлицами - с 3,41 млн до 1,88 млн, а с юрлицами - с 0,14 млн до 0,1 млн.
Согласно отчетности НБУ, услуги факторинга сократились с 21,99 млрд грн в первом квартале до 14,59 млрд грн во втором. По данным регулятора, если в январе-марте 664 компании заключили 16,26 тыс. договоров факторинга, то в апреле-июне 732 компании - 15,61 тыс.
НБУ также опубликовал данные об объеме торговли валютными ценностями и переводе средств финкомпаниями во втором квартале - соответственно 34,04 млрд грн и 73,81 млрд грн, тогда как статистика о них за первый квартал отсутствует.
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