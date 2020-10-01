Финансовые новости
- |
- 01.10.20
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке в сентябре составила $0,2 млрд
15:42 01.10.2020 |
Читая продажа валюты Национальным банком Украины (НБУ) на межбанковском валютном рынке в сентябре 2020 года составила $0,2 млрд, следует из макроэкономического и монетарного обзора регулятора, размещенного на его сайте в среду вечером.
"Увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров в сентябре и на фоне ухудшения аппетита инвесторов к активам развивающихся стран привело к росту спроса на иностранную валюту. Это повлекло незначительное ослабление курса гривни к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным и составляло $0,2 млрд", - говорится в обзоре.
Как сообщалось, гривня укреплялась только четыре рабочих дня сентября (из 22) и за месяц ослабилась с 27,555 грн/$1 до 28,29 грн/$1.
В середине месяца дилеры коммерческих банков отмечали, что в период с 5 по 9 сентября центробанк продемонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, "присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости".
Глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала в ходе конференции 22 сентября отметил, что "новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться".
Вместе с тем 23 сентября правление НБУ подчеркнуло, что валютная политика центробанка будет оставаться неизменной, уточнив, что не планирует искусственно сдерживать укрепление курса гривни.
Как сообщалось, по состоянию на 25 сентября в целом с начала года регулятор купил в резервы $4,509 млрд, продал $3,523 млрд. В том числе в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, в июле - $368,70 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, в мае - $660,6 млн, в июне - $1,155 млрд и в августе - $460,5 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%
ТОП-НОВОСТИ
|Лебединая песня Витольда. Как дед Маши Фокиной помог Ермаку затушевать «Вагнергейт»
|Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику
|Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов
|Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|5 вещей, которые нужно знать о переводе юридических документов
В РУБРИКЕ
|Доллар 1 октября дешевеет к евро и растет к иене, фунт волатилен на фоне переговоров Великобритании и ЕС
|Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке в сентябре составила $0,2 млрд
|НБУ предлагает обновить правила расчета стоимости потребительского кредита
|В сентябре 2020 года Национальный банк применил меры воздействия к двум банкам
|Украина в IV кв.-2020 запланировала 4 аукциона ОВГЗ в долларах, один в евро и еженедельно в гривнях сроком до 4 лет
|Справочный курс гривны 1 октября понижен на 1,13 коп до 28,3264 грн/$1
Это интересно
|Snapdragon 865, 144 Гц, 64 Мп, 5000 мА·ч за 490 евро. Представлены смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro
|Первые в мире смартфоны с Android 11. Представлены Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G
|80% фишинговых сайтов, выявленных во 2 квартале 2020 года, использовали SSL-сертификаты
|«Дія»: Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем — Минцифры
|Проблемы беспилотного подразделения Uber: Беспилотник не может проехать и километра, несмотря на $2,5 млрд инвестиций
|Epic и Apple отказались от присяжных и настояли на рассмотрении судом дела о Fortnite
|6,7 секунды до «сотни» и лонч-контроль: представлен Ford Puma ST