Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке в сентябре составила $0,2 млрд

Читая продажа валюты Национальным банком Украины (НБУ) на межбанковском валютном рынке в сентябре 2020 года составила $0,2 млрд, следует из макроэкономического и монетарного обзора регулятора, размещенного на его сайте в среду вечером.

"Увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров в сентябре и на фоне ухудшения аппетита инвесторов к активам развивающихся стран привело к росту спроса на иностранную валюту. Это повлекло незначительное ослабление курса гривни к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным и составляло $0,2 млрд", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, гривня укреплялась только четыре рабочих дня сентября (из 22) и за месяц ослабилась с 27,555 грн/$1 до 28,29 грн/$1.

В середине месяца дилеры коммерческих банков отмечали, что в период с 5 по 9 сентября центробанк продемонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, "присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости".

Глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала в ходе конференции 22 сентября отметил, что "новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться".

Вместе с тем 23 сентября правление НБУ подчеркнуло, что валютная политика центробанка будет оставаться неизменной, уточнив, что не планирует искусственно сдерживать укрепление курса гривни.

Как сообщалось, по состоянию на 25 сентября в целом с начала года регулятор купил в резервы $4,509 млрд, продал $3,523 млрд. В том числе в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, в июле - $368,70 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, в мае - $660,6 млн, в июне - $1,155 млрд и в августе - $460,5 млн.

