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НБУ предлагает обновить правила расчета стоимости потребительского кредита
15:29 01.10.2020 |
Национальный банк предлагает к обсуждению обновленные правила расчета небанковскими учреждениями общей стоимости и реальной годовой ставки потребительского кредита.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба НБУ.
Национальный банк предлагает установить единые правила как для банков, так и для небанковских финансовых учреждений.
Согласно обновленным правилам, в общую стоимость кредита и реальную годовую ставку нужно включать все без исключения затраты потребителя. А именно: платежи за обслуживание и возврат кредита, включая проценты, комиссии, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги финучреждения, при наличии комиссии кредитного посредника, а также платежи за услуги третьих лиц (например, страховые, налоговые платежи, платежи за услуги государственных регистраторов, нотариусов и т.д.). Такие правила расчета общей стоимости кредита и реальной годовой процентной ставки уже работают для банков. Таким образом, потребитель еще на этапе выбора кредита сможет получить полную, точную и понятную информацию о реальной годовой ставке и общую стоимость кредита.
Новые правила расчета, уверены в НБУ, позволят избежать ситуаций, когда реальная стоимость кредита отличается от суммы, на которую рассчитывал потребитель. Также это облегчит выбор, ведь потребитель сможет сравнить ключевые показатели стоимости потребительского кредита в разных финансовых учреждениях (банках и небанковских учреждениях) и выбрать самое выгодное для себя предложение. Обсуждение проекта правил продлится до 3 ноября 2020 года.
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