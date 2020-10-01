Справочный курс гривны 1 октября понижен на 1,13 коп до 28,3264 грн/$1

|Показатель
|30.09.2020
|01.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3151
|28.3264
|0.04
Данные: НБУ
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12:21 01.10.2020 |
Национальный банк 1 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.13 коп. до 28.3264 UAH/USD.
|Показатель
|30.09.2020
|01.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3151
|28.3264
|0.04
Данные: НБУ
|
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