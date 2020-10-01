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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.09.20
11:37 01.10.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 30 cентября.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|29.09
|50.0 (7.0)
|30.09
|175.7 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|25.09
|14 210.0 (5.0)
|97 193.0 (6.0;7)
|28.09
|16 618.0 (5.0)
|29.09
|16 861.0 (5.0)
|30.09
|25 380.0 (5.0)
По материалам:
Интерфакс-Украина
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