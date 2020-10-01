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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 01.10.2020

11:14 01.10.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 1 октября 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Форвард банк 28,2500 Укрстройинвестбанк 28,3000
Банк инвестиций и сбережений 28,2500 Земельный капитал 28,3270
Банк Сич 28,2500 Пивденный 28,3500
Земельный капитал 28,2478 Банк Сич 28,3700
Креди Агриколь 28,2200 Креди Агриколь 28,3800
Укрэксимбанк 28,2000 OTP Bank 28,4000
Укрстройинвестбанк 28,2000 Коминвестбанк 28,4000
Скай банк 28,2000 Форвард банк 28,4000
Коминвестбанк 28,2000 Приватбанк 28,4091
OTP Bank 28,2000 Банк инвестиций и сбережений 28,4500
Ощадбанк 28,1700 Укрэксимбанк 28,4500
ТАСкомбанк 28,1000 Скай банк 28,5000
Приватбанк 28,1000 ТАСкомбанк 28,5000
Альфа-банк 28,1000 Украинский Капитал 28,5000
Пивденный 28,0500 Ощадбанк 28,5200
Украинский Капитал 27,0000 Альфа-банк 28,7000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Креди Агриколь 33,0200 Укрстройинвестбанк 33,1500
Земельный капитал 33,0104 OTP Bank 33,2000
Укрэксимбанк 33,0000 Банк Сич 33,2500
Пивденный 33,0000 Коминвестбанк 33,2500
Скай банк 32,9500 Форвард банк 33,2500
Банк Сич 32,9500 Земельный капитал 33,2984
OTP Bank 32,9500 Ощадбанк 33,3000
Коминвестбанк 32,9000 Банк инвестиций и сбережений 33,3300
Банк инвестиций и сбережений 32,8800 Креди Агриколь 33,3300
Форвард банк 32,8500 Приватбанк 33,3333
Укрстройинвестбанк 32,8000 Пивденный 33,5000
Приватбанк 32,8000 Скай банк 33,5000
Альфа-банк 32,7500 Украинский Капитал 33,5000
ТАСкомбанк 32,7000 Укрэксимбанк 33,6000
Ощадбанк 32,5500 ТАСкомбанк 33,6500
Украинский Капитал 31,5000 Альфа-банк 33,7500


 

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