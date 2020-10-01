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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 01.10.2020
11:14 01.10.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 1 октября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Форвард банк
|28,2500
|Укрстройинвестбанк
|28,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,2500
|Земельный капитал
|28,3270
|Банк Сич
|28,2500
|Пивденный
|28,3500
|Земельный капитал
|28,2478
|Банк Сич
|28,3700
|Креди Агриколь
|28,2200
|Креди Агриколь
|28,3800
|Укрэксимбанк
|28,2000
|OTP Bank
|28,4000
|Укрстройинвестбанк
|28,2000
|Коминвестбанк
|28,4000
|Скай банк
|28,2000
|Форвард банк
|28,4000
|Коминвестбанк
|28,2000
|Приватбанк
|28,4091
|OTP Bank
|28,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,4500
|Ощадбанк
|28,1700
|Укрэксимбанк
|28,4500
|ТАСкомбанк
|28,1000
|Скай банк
|28,5000
|Приватбанк
|28,1000
|ТАСкомбанк
|28,5000
|Альфа-банк
|28,1000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Пивденный
|28,0500
|Ощадбанк
|28,5200
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,7000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|33,0200
|Укрстройинвестбанк
|33,1500
|Земельный капитал
|33,0104
|OTP Bank
|33,2000
|Укрэксимбанк
|33,0000
|Банк Сич
|33,2500
|Пивденный
|33,0000
|Коминвестбанк
|33,2500
|Скай банк
|32,9500
|Форвард банк
|33,2500
|Банк Сич
|32,9500
|Земельный капитал
|33,2984
|OTP Bank
|32,9500
|Ощадбанк
|33,3000
|Коминвестбанк
|32,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,3300
|Банк инвестиций и сбережений
|32,8800
|Креди Агриколь
|33,3300
|Форвард банк
|32,8500
|Приватбанк
|33,3333
|Укрстройинвестбанк
|32,8000
|Пивденный
|33,5000
|Приватбанк
|32,8000
|Скай банк
|33,5000
|Альфа-банк
|32,7500
|Украинский Капитал
|33,5000
|ТАСкомбанк
|32,7000
|Укрэксимбанк
|33,6000
|Ощадбанк
|32,5500
|ТАСкомбанк
|33,6500
|Украинский Капитал
|31,5000
|Альфа-банк
|33,7500
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