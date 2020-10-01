Финансовые новости
- |
- 01.10.20
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар и общая неопределенность оказывают поддержку золоту 1 октября
09:11 01.10.2020 |
Цена на золото в четверг утром поднимается за счет более дешевого доллара после выхода статистики по США, при этом сохранение неопределенности по восстановлению мировой экономики продолжает поддерживать котировки драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,14%, или на 2,65 доллара, до 1898,15 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,03%, до 23,735 доллара за унцию.
Сильная статистика по США, опубликованная в среду, поддержала ожидания трейдеров по поводу восстановления экономики страны. Традиционно американский доллар выступает как более надежный актив, поэтому сильная макростатистика укрепила склонность инвесторов к риску и сдержала спрос на валюту.
В среду минторг США улучшил оценку падения ВВП страны во втором квартале: по третьей и окончательной оценке ведомство ожидает падение экономики страны на рекордные 31,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами). Вторая оценка предполагала падение показателя на 31,7%, первая - на 32,9%.
Золото традиционно также выступает как более безопасный актив, однако, аналитики отмечают, что основным фактором для золота остается курс доллара. Более дешевый доллар поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для владеющих другой валютой инвесторов.
"(На рынке - ред.) присутствует некоторое облегчение от того, что ралли доллара в целом завершилось, и похоже, что многие инвесторы больше сосредоточены на трудностях перед восстановлением мировой экономики", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%
ТОП-НОВОСТИ
|Лебединая песня Витольда. Как дед Маши Фокиной помог Ермаку затушевать «Вагнергейт»
|Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику
|Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов
|Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 1 октября понижен на 1,13 коп до 28,3264 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.09.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.10.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 01.10.2020
|Остаток средств на корсчетах банков 01.10.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.09.2020
|Доллар и общая неопределенность оказывают поддержку золоту 1 октября
Это интересно
|80% фишинговых сайтов, выявленных во 2 квартале 2020 года, использовали SSL-сертификаты
|«Дія»: Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем — Минцифры
|Проблемы беспилотного подразделения Uber: Беспилотник не может проехать и километра, несмотря на $2,5 млрд инвестиций
|Epic и Apple отказались от присяжных и настояли на рассмотрении судом дела о Fortnite
|6,7 секунды до «сотни» и лонч-контроль: представлен Ford Puma ST
|Смартфон LG Wing 5G с поворотным экраном оценён в $999. Продажи начнутся 15 октября
|Первый в мире ноутбук с гибким экраном — Thinkpad X1 Fold — уже можно заказать за $2499