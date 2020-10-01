Американская статистика тянет доллар вниз 1 октября

Доллар дешевеет в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Сильная статистика по США и обсуждение мер стимулирования крупнейшей мировой экономики поддерживают склонность трейдеров к риску.

По состоянию на 8.30 EET курс евро к доллару рос до 1,1745 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1718 доллара за евро. Курс доллара к иене незначительно поднимался - до 105,47 иены со 105,45 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 93,7 пункта.

Статистика по США, превзошедшая прогнозы, поддержала надежды на восстановление экономики, что снизило спрос на надежные активы, включая доллар.

В среду минторг США улучшил оценку падения ВВП страны во втором квартале до 31,4% в пересчете на год. Вторая оценка предполагала падение показателя на 31,7%, первая - на 32,9%. Аналитики ожидали, что третья, окончательная оценка совпадет со второй. Кроме того, по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре увеличилось на 749 тысяч, в то время как эксперты ожидали роста на 650 тысяч.

Позже в четверг инвесторы ожидают статистику по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю по 26 сентября, данные о потребительских доходах и расходах в стране за август, а также индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) за сентябрь. В пятницу будет опубликована статистика по безработице в США в сентябре.

Рынки также продолжают следить за обсуждением нового пакета поддержки экономики США. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин отверг пакет на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами, и высказался в поддержку мер примерно на 1,5 триллиона долларов.