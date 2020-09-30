S&P прогнозирует сокращение доли NPL в Украине до 30% к 2022г

"Мы ожидаем (объем NPL к 2022 году – ИФ) около 30% (...) Летом этого года Совет финансовой стабильности Украины одобрил планы, разработанные четырьмя госбанками для сокращения NPL на 305 млрд грн в течение следующих трех лет. Исходя из этого и рассчитывались наши цифры", – сказала она в ходе онлайн-вебинара в среду.
Она напомнила, что согласно прогнозу НБУ, новые NPL, сформировавшиеся вследствие "коронавирусного кризиса", составят 10% от общего числа.
Эсс также добавила, что агентство ожидает продолжение сокращения кредитования украинскими банками.
"Сокращение будет касаться преимущественно потребительских кредитов и в меньшей мере кредитов предприятий, но в целом корпоративный портфель продолжит сокращение", – уточнила он.
Как сообщалось, Совет финансовой стабильности 30 июня утвердил оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих кредитов, которые предусматривают сокращение NPL в банковской системе с 51% до 32%, а в государственных банках - с 66% до 31% к 2023 году.
Утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.