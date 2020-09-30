S&P прогнозирует сокращение доли NPL в Украине до 30% к 2022г

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует сокращение объема неработающих кредитов (NPL) до 30% к 2022 году в связи с внедрением Национальным банком Украины (НБУ) стратегии, предусматривающей списание таких кредитов, сообщила заместитель директора направления "Финансовые институты" Аннет Эсс.

"Мы ожидаем (объем NPL к 2022 году – ИФ) около 30% (...) Летом этого года Совет финансовой стабильности Украины одобрил планы, разработанные четырьмя госбанками для сокращения NPL на 305 млрд грн в течение следующих трех лет. Исходя из этого и рассчитывались наши цифры", – сказала она в ходе онлайн-вебинара в среду.

Она напомнила, что согласно прогнозу НБУ, новые NPL, сформировавшиеся вследствие "коронавирусного кризиса", составят 10% от общего числа.

Эсс также добавила, что агентство ожидает продолжение сокращения кредитования украинскими банками.

"Сокращение будет касаться преимущественно потребительских кредитов и в меньшей мере кредитов предприятий, но в целом корпоративный портфель продолжит сокращение", – уточнила он.

Как сообщалось, Совет финансовой стабильности 30 июня утвердил оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих кредитов, которые предусматривают сокращение NPL в банковской системе с 51% до 32%, а в государственных банках - с 66% до 31% к 2023 году.

Утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.