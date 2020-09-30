Справочный курс гривны 30 сентября понижен на 1,87 коп до 28,3151 грн/$1

|Показатель
|29.09.2020
|30.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2964
|28.3151
|0.066
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:29 30.09.2020 |
Национальный банк 30 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.87 коп. до 28.3151 UAH/USD.
|Показатель
|29.09.2020
|30.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2964
|28.3151
|0.066
Данные: НБУ
|
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