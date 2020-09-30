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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30.09.2020
10:40 30.09.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30 сентября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|28,3190
|Коминвестбанк
|28,3500
|Правекс
|28,3000
|Укрстройинвестбанк
|28,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,2500
|Форвард банк
|28,3500
|Банк Сич
|28,2500
|Земельный капитал
|28,3543
|Аккордрбанк
|28,2500
|Банк Сич
|28,3700
|Креди Агриколь
|28,2200
|Креди Агриколь
|28,3800
|Форвард банк
|28,2000
|OTP Bank
|28,4000
|Укрэксимбанк
|28,2000
|Правекс
|28,4000
|Укрстройинвестбанк
|28,2000
|Приватбанк
|28,4091
|OTP Bank
|28,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,4500
|Ощадбанк
|28,1500
|ТАСкомбанк
|28,4500
|Коминвестбанк
|28,1500
|Укрэксимбанк
|28,4500
|Альфа-банк
|28,1500
|ПроКредит Банк
|28,4700
|ТАСкомбанк
|28,1000
|Ощадбанк
|28,5000
|Приватбанк
|28,1000
|Украинский Капитал
|28,5000
|ПроКредит Банк
|28,0000
|Аккордрбанк
|28,5500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,7500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,1000
|Форвард банк
|33,1000
|Креди Агриколь
|33,0200
|OTP Bank
|33,1500
|Земельный капитал
|32,9973
|Укрстройинвестбанк
|33,1500
|Укрэксимбанк
|32,9500
|Коминвестбанк
|33,2000
|Банк Сич
|32,9500
|Банк Сич
|33,2500
|Аккордрбанк
|32,9500
|Ощадбанк
|33,2500
|OTP Bank
|32,9500
|Земельный капитал
|33,2965
|Укрстройинвестбанк
|32,8000
|Креди Агриколь
|33,3300
|Коминвестбанк
|32,8000
|Приватбанк
|33,3333
|Форвард банк
|32,7500
|Правекс
|33,3500
|Приватбанк
|32,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,5000
|Правекс
|32,7500
|Украинский Капитал
|33,5000
|Альфа-банк
|32,7000
|Аккордрбанк
|33,5500
|ТАСкомбанк
|32,6500
|ПроКредит Банк
|33,5500
|ПроКредит Банк
|32,6500
|ТАСкомбанк
|33,5500
|Ощадбанк
|32,4500
|Укрэксимбанк
|33,5500
|Украинский Капитал
|31,5000
|Альфа-банк
|33,7000
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