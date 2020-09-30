Золото дешевеет 30 сентября после дебатов в США и в рамках коррекции

Стоимость золота в среду утром коррекционно снижается после роста вторника на 1%, а также на итогах теледебатов в США между президентом США Дональдом Трампом и претендентом Джо Байденом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,44%, или на 8,4 доллара, до 1894,8 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,27%, до 23,89 доллара за унцию.

Котировки золота заметно укрепились во вторник, поднявшись более чем на 1%, так как трейдеры ожидали дебаты с участием президента США республиканца Дональда Трампа и его соперника на выборах демократа Джо Байдена.

Обсуждения прошли в обстановке непримиримых споров, кандидаты постоянно перебивали друг друга и использовали непарламентские выражения. Отвечая на вопросы модератора, кандидаты по сути повторили избирателям свои известные позиции. При этом некоторые телезрители считают, что Джо Байден выиграл предвыборные дебаты, согласно данным блиц-опроса канала CNN.

"Золото вошло во временную фазу консолидации, но это может быть краткосрочной коррекцией в рамках долгосрочного роста, поскольку мы все ближе ко второму пакету стимулирования США", - приводит агентство Рейтер мнение стратега DailyFx Маргарет Янг (Margaret Yang). В начале августа стоимость золота поднялась выше 2 тысяч долларов, но с начала сентября цена на металл больше не преодолевала этой отметки.