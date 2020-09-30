Курс доллара растет к евро 30 сентября после нескольких дней падения

Курс доллара в среду днем растет по отношению к большинству основных мировых валют, в том числе к евро, отыгрывая снижение в течение двух дней подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 EET курс евро к доллару снижался до 1,17 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1742 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,69 иены со 105,64 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,23%, до 94,11 пункта.

Коррекционный рост курса доллара в паре с евро происходит в среду после того, как за два предыдущих дня он упал на 0,6%, а индекс доллара снизился на 0,8%.

В то же время инвесторы продолжают оценивать итоги дебатов кандидатов в президенты США - Дональда Трампа и Джо Байдена - которые прошли в обстановке непримиримых споров. "Я не думаю, что восстановление курса доллара связано с теледебатами, которые только увеличили политические риски в США и должны оказать давление на доллар. Вместо этого мы наблюдаем естественную коррекцию после резкого обесценивания доллара за последние два дня", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).

Позднее в среду на курс доллара может повлиять статистика из США, которая укажет на состояние крупнейшей мировой экономики. Так, бюро экономического анализа министерства торговли США до открытия торгов сообщит окончательную оценку по динамике ВВП страны за второй квартал. Как ожидают аналитики, показатель упал на рекордные 31,7% в пересчете на год после снижения на 5% в первом квартале.

Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные по изменению числа рабочих мест в частных компаниях США в сентябре. Ожидается, что показатель вырос на 650 тысяч после роста в августе на 428 тысяч.