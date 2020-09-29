Объем частных денежных переводов в Украину в августе сократился на 11,1% г/г – НБУ

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в августе 2020 года составил $906 млн, что на 11,1% меньше, чем в августе 2019 года ($1,02 млрд), и на 7,2% – чем в докарантинном феврале 2020 года ($976 млн), свидетельствуют предварительные данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, по итогам восьми месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 6,4% – до $7,17 млрд против аналогичного прошлогоднего периода ($7,66 млрд).

По данным НБУ, в целом за январь-август 2020 года через корсчета банков в Украину перевели $2,97 млрд (41,5% общего количества переводов), через неформальные каналы – $2,5 млрд (34,9%) и через международные платежные системы – $1,69 млрд (23,6%).

Как сообщалось, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе 2020 года составил $973 млн, в феврале – $976 млн, в марте – $939 млн, в апреле – $794 млн, в мае – $805 млн, в июне – $853 млн и в июле – $922 млн.

Согласно данным НБУ, в 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.