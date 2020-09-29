Справочный курс гривны 29 сентября повышен на 1,77 коп до 28,2964 грн/$1

|Показатель
|28.09.2020
|29.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3141
|28.2964
|0.063
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:19 29.09.2020 |
Национальный банк 29 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.77 коп. до 28.2964 UAH/USD.
|Показатель
|28.09.2020
|29.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3141
|28.2964
|0.063
Данные: НБУ
|
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