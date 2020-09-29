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Стоимость золота стабильна 29 сентября
09:28 29.09.2020 |
Цена на золото во вторник утром стабильна, рынки нацелили свое внимание на теледебаты в США между президентом США Дональдом Трампом и претендентом Джо Байденом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на символические 0,02%, или на 0,3 доллара, до 1882,6 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожает также всего на 0,05%, до 23,615 доллара за унцию.
Позднее во вторник начнутся предвыборные дебаты между Трампом и Байденом. Трамп существенно отстает от Байдена в опросах общественного мнения, и на дебатах, как ожидается, будет атаковать соперника.
Итоги дебатов могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительна стоимость золота. Более слабый доллар поддерживает цену актива, делая его дешевле для владеющих другой валютой инвесторов, и наоборот.
Трейдеры также оценивают ожидания от нового стимулирования экономики США. Так, демократы в конгрессе обновили предложения о поддержке экономики, предложив потратить на эти цели 2,2 триллиона долларов.
"Если этот законопроект будет одобрен до ноябрьских выборов, то думаю, это поддержит рисковые настроения", - рассказал агентству Рейтер экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).
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