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Курс доллара 29 сентября демонстрирует разнонаправленную динамику
13:15 29.09.2020 |
Курс доллара во вторник днем демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к евро и иене - трейдеры воздерживаются от активных действий перед первыми дебатами в США перед грядущими в ноябре президентскими выборами, и американская валюта всё ещё находится примерно на утренних уровнях по отношению к европейской и японской, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.55 EET курс евро к доллару поднимается до 1,1695 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1664 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 105,59 иены со 105,49 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,21%, до 94,08 пункта.
В центре внимания рынков находится сезон предвыборных дебатов кандидатов в президенты, который стартует в США. Позже во вторник действующий лидер Дональд Трамп встретится со своим соперником Джо Байденом. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем - назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика.
По мнению валютного аналитика Commerzbank Ю-На Пак-Хегера (You-Na Park-Heger), которое приводит агентство Рейтер, решающим для доллара будет не вопрос о том, кто победит на выборах, а о том, "примет ли Трамп результат в случае своего поражения, или страну ждет затянувшийся период неопределенности".
Поддержку евро во вторник при этом оказывает статистика из еврозоны от Еврокомиссии, согласно которой сводный индекс делового и потребительского доверия (ESI) в сентябре вырос до 91,1 пункта с 87,7 пункта, хотя аналитики ждали роста лишь до 89,5 пункта.
Вечером аналитическая компания Conference Board обнародует данные индекса доверия потребителей в США. Как ожидают эксперты, индикатор в сентябре вырос до 89,2 пункта с 84,8 пункта в августе.
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