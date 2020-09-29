В сети биткоина осталось менее 2,5 млн недобытых монет

Количество биткоинов, сгенерированных в результате майнинга, перевалило за отметку в 18,5 млн единиц. Доступными к добыче остается менее 2,5 млн монет, или чуть менее 12% от общей эмиссии.

Половину из оставшихся биткоинов майнеры найдут в следующие четыре года, отметил пользователь @ChartsBtc.

Согласно установленному создателем биткоина Сатоши Накамото алгоритму, новые биткоины генерируются каждый раз, когда найден новый блок транзакций. Количество монет в блоке периодически уменьшается: каждые четыре года происходит халвинг - снижение вдвое награды майнерам. Основная задача халвинга - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Таким образом, имеется точно расписанный график эмиссии биткоина, также известна и общая сумма монет, которые будут когда-либо выпущены: 21 миллион. Последняя эмиссия должна состояться в 2140 году.

С 2009 года в сети биткоина состоялось уже три халвинга. В результате последнего из них в мае 2020 года награда майнерам снизилась до 6,25 BTC.



