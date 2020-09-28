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Евро 28 сентября дорожает к доллару после падения до минимума с июля
13:20 28.09.2020 |
Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник днем в рамках коррекции после снижения в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.56 EET курс евро к доллару рос до 1,1643 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,163 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 105,34 иены со 105,6 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,31%, до 94,34 пункта.
Рост курса евро к доллару в понедельник связан с коррекцией после того, как в пятницу показатель упал до минимума с июля в 1,1612 доллара. Негативная динамика курса единой европейской валюты была связана с отказом инвесторов от риска в свете опасений вокруг распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.
Аналитики банка ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что для полномасштабного возобновления ралли евро к доллару нужны хорошие новости относительно восстановления мировой экономики, вакцин, новых пакетов экономической поддержки.
Позднее на текущей неделе рынки ждут целого ряда статданных, которые укажут на состояние экономики США, которая является крупнейшей в мире. В частности, в среду ожидаются окончательные данные по ВВП США за второй квартал, а в пятницу - статистика по безработице в США за август.
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