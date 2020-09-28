Справочный курс гривны 28 сентября понижен на 5,04 коп до 28,3141 грн/$1

|Показатель
|25.09.2020
|28.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2637
|28.3141
|0.148
Данные: НБУ
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12:26 28.09.2020 |
Национальный банк 28 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.04 коп. до 28.3141 UAH/USD.
|Показатель
|25.09.2020
|28.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2637
|28.3141
|0.148
Данные: НБУ
|
|
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