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Золото дешевеет 28 сентября на неуверенности в перспективах доллара
09:40 28.09.2020 |
Стоимость золота в понедельник утром несколько опускается, трейдеры ожидают реакции доллара, к которому чувствительны котировки драгметалла, на предстоящие во вторник первые предвыборные теледебаты в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 3,7 доллара, до 1862,6 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,71%, до 22,93 доллара за унцию.
"Индекс доллара" (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в понедельник остается на максимальных уровнях с конца июля в 94,5 пункта, только за неделю показатель вырос на 1,8% на фоне спроса на надежные активы. Такая динамика негативно отразилась на стоимости золота, так как более сильный доллар делает металл дороже для владеющих другой валютой инвесторов.
Теперь рынки, в том числе валютный, ожидают предстоящих во вторник первых предвыборных теледебатов в США, а также выхода макростатистики.
"Золото будет следовать настроению доллара США. Значительное движение может последовать после президентских дебатов", - отметил агентству Рейтер старший рыночный стратег Axi Corp Стивен Иннес (Stephen Innes).
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