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Доллар 28 сентября коррекционно слабеет
08:54 28.09.2020 |
Курс доллара к основным мировым валютам опускается в понедельник утром в рамках коррекции после роста в течение предыдущих нескольких дней и в преддверии выхода макростатистики в США и первых теледебатов перед предстоящими в ноябре президентскими выборами в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 EET курс евро к доллару растёт до 1,1635 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,163 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 105,31 иены со 105,6 иены на прошлом закрытии.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается сейчас на 0,14%, до 94,51 пункта. В течение прошлой недели этот индекс поднялся на 1,8%, что стало сильнейшим недельным ростом с апреля.
Американскую валюту поддерживал уход инвесторов от риска, так как доллар традиционно считается более надежным активом, на опасениях "второй волны" инфицирования новым коронавирусом в крупнейших с точки зрения экономики странах мира.
Также трейдеры ожидают американскую макростатистику. Так, в среду станет известна окончательная оценка динамики ВВП страны во втором квартале, на который пришелся наибольший удар пандемии коронавируса и карантинных ограничений. В пятницу будут опубликованы данные о безработице в стране в сентябре.
Вместе с этим внимание участников торгов будет приковано завтра к первым теледебатам в рамках кампании выборов президента США. "Мало кто будет пытаться ставить на исход выборов. По крайней мере, они дождутся завтрашних теледебатов", - приводит агентство Рейтер мнение директора по валютным рынкам Societe Generale Кьёсуке Судзуки (Kyosuke Suzuki).
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