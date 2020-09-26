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Продажа валюты Нацбанком превысила $160 миллионов за неделю
23:41 25.09.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 21 по 25 сентября продал на межбанковском валютном рынке $160,5 млн, что более чем вдвое больше, чем неделей ранее ($71 млн).
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу.
На фоне увеличения объемов интервенций официальный курс гривни за неделю снизился с 28,1718 грн/$ до 28,2673 грн/$.
В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал - $3,52 млрд.
Как сообщалось, Национальный банк на неделе с 14 по 18 сентября продал на межбанковском валютном рынке $71 млн, в период с 7 по 11 сентября НБУ купил $22,5 млн, а еще неделей ранее выкупил $11,5 млн.
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