НБУ планирует ввести требования к структуре собственности небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести требования к структуре собственности небанковских финансовых учреждений для выполнения требований закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", сообщила пресс-служба центробанка в пятницу.

Соответствующие изменения содержатся в обнародованном на сайте регулятора проекте положения "О требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг" и предлагаются для общественного обсуждения до 1 ноября.

Согласно сообщению, действие этого положения распространяется на небанковских поставщиков финуслуг, к которым относятся финучреждения, кроме банков и кредитных союзов, и юридические лица, которые не являются банками, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

"Вступления в силу положения будет способствовать прозрачности структуры собственности финучреждений и регламентировать порядок действий Нацбанка по мониторингу соблюдения ими требований к структуре собственности", – отметила пресс-служба.

Документ определяет требования к прозрачности структуры собственности финучреждений, в частности наличие информации обо всех собственниках существенного участия и ключевых участников финучреждения, согласование с НБУ или Нацкомфинуслуг приобретения существенного участия, а также соответствие документов о структуре собственности установленным требованиям.

Кроме того, в структуре собственности финучреждения не должно быть владельцев существенного участия, которые являются резидентами государства-агрессора, или лиц, которым, в соответствии с требованиями законодательства, запрещено владеть корпоративными правами в финучреждении.

Согласно сообщению, положение также содержит формулу расчета размера участия в структуре собственности, порядок представления сведений о структуре собственности финучреждения, порядок обнародования информации о структуре собственности на веб-сайтах НБУ и финучреждения и порядок контроля регулятором требований к структуре собственности финучреждения.

Также положение определяет порядок осуществления финучреждением контроля по своей структуре собственности и сообщения регулятора о случаях несоответствия установленным требованиям, перечень репутационных, регистрационных, операционных и экономических критериев при принятии решения о соответствии требованиям структуры собственности финучреждения и порядок рассмотрения вопроса о признании структуры собственности банка непрозрачной.

Отмечается, что решение о признании структуры собственности непрозрачной принимает коллегиально Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Регулятор пояснил, что выполнение требований этого положения, позволит потребителям и партнерам финучреждений, определить всех лиц, имеющих прямое или косвенное существенное участие в финучреждениях или возможность значительного или решающего влияния на ее управление или деятельность, а также всех ключевых участников юрлиц и характер взаимосвязей между финучреждением и такими лицами.

НБУ предложил определить основным средством коммуникации с финучреждениями электронную форму, а бумажную использовать только в отдельно определенных случаях.

Центробанк подчеркнул, что с даты вступления в силу положения финучреждениям, на которые распространяется его действие, необходимо в течение двух месяцев подать в НБУ сведения и схематическое изображение структуры собственности финучреждения, а также обнародовать эти сведения на своем веб-сайте.

Помимо этого, в течение пяти месяцев финучреждения должны обеспечить приведение своей структуры собственности в соответствие с требованиями положения и подать в НБУ письменное заверение об их соответствии этим требованиям, а владельцы существенного участия и ключевые участники в структуре собственности должны в течение месяца подать финучреждению необходимые сведения о себе.