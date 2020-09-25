Евро 25 сентября дешевеет к доллару

Курс евро в пятницу днем снижается по отношению к курсу доллара на отказе инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.31 EET курс евро к доллару снижался до 1,1646 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1672 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,47 иены со 105,40 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 94,53 пункта.

Давление на европейские рынки и евро оказывают опасения начало второй волны коронавируса в Европе и ужесточение карантинных мер. Так, во Франции и Великобритании в четверг был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших. Также премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг предупредил граждан страны о возможном повторении тотального карантина. На данном фоне инвесторы предпочитают покупать более надежный доллар в паре с евро.

Индекс доллара стабилизируется, оставаясь у максимумов с июля. Однако, несмотря на значительный рост доллара, эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе его курс будет снижаться. Это, в первую очередь, связано с политической неопределенностью в США на фоне президентских выборов. На политическую обстановку также влияет ожидание назначения нового Верховного судьи в США после смерти судьи Рут Гинзбург. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал объявить кандидатуру в Верховный суд 26 сентября, кандидату предстоит пройти утверждение в сенате.

"Продолжающаяся политическая битва за назначение нового Верховного судьи увеличила чувствительность инвесторов к политике США и уменьшила их желание зависеть от колебаний доллара в преддверии ноябрьских выборов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков UBS.