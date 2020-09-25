Справочный курс гривны 26 сентября понижен на 2,12 коп до 28,2425 грн/$1

|Показатель
|24.09.2020
|25.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2425
|28.2637
|0.217
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12:28 25.09.2020 |
Национальный банк 25 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.12 коп. до 28.2637 UAH/USD.
|Показатель
|24.09.2020
|25.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2425
|28.2637
|0.217
Данные: НБУ
|
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