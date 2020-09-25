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Остаток средств на корсчетах банков 25.09.20
10:57 25.09.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|25 августа
|56304.0
|26 августа
|57457.3
|27 августа
|57777.7
|28 августа
|56330.7
|31 августа
|48275.9
|1 сентября
|53655.0
|2 сентября
|45467.8
|3 сентября
|42605.6
|4 сентября
|44963.3
|7 сентября
|51580.1
|8 сентября
|40184.3
|9 сентября
|38164.5
|10 сентября
|37814.3
|11 сентября
|51392.6
|14 сентября
|60211.6
|15 сентября
|61971.4
|16 сентября
|61730.6
|17 сентября
|62670.4
|18 сентября
|63624.0
|21 сентября
|58431.7
|22 сентября
|62390.6
|23 сентября
|57465.2
|24 сентября
|60035.6
|25 сентября
|57659.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 25 сентября - 28,2487 грн
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